Totti: «L'Italia fuori dal Mondiale sarebbe un disastro per tutti» (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Due-tre mesi fa eravamo per strada a festeggiare l’Europeo, parliamo quindi di una squadra top e ringraziamo tutti i ragazzi e Mancini che hanno fatto risalire l’Italia sul tetto d’Europa. Adesso abbiamo questi benedetti spareggi, non sempre ci dice bene, ma con l’organico che abbiamo vedere un Mondiale senza Italia sarebbe un disastro per tutti. Noi vogliamo che questa squadra ci porti sul tetto del Mondo un’altra volta”. Così l’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco Totti, nel corso della presentazione della sua partnership – da nuovo Global Ambassador – di DigitalBits. Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) “Due-tre mesi fa eravamo per strada a festeggiare l’Europeo, parliamo quindi di una squadra top e ringraziamoi ragazzi e Mancini che hanno fatto risalire l’sul tetto d’Europa. Adesso abbiamo questi benedetti spareggi, non sempre ci dice bene, ma con l’organico che abbiamo vedere unsenzaunper. Noi vogliamo che questa squadra ci porti sul tetto del Mondo un’altra volta”. Così l’ex capitano e dirigente della Roma, Francesco, nel corso della presentazione della sua partnership – da nuovo Global Ambassador – di DigitalBits.

Advertising

tancredipalmeri : Jorginho e Donnarumma nella top10 del #BallonDor . Da 14 anni l’Italia non piazzava due giocatori nella top10, dal… - epicoautomatico : ho riso molto in Giappone, al Kashiwa Reysol. Ma Careca che se in un Olimpico pavesato a festa, è arrivata la sente… - Fantacalcio : Roma, Totti: 'Rosa importante ma mancano i campioni' - 24Trends_Italia : 10. Super green pass come si ottiene - 5mille+ 11. Lesbo isola - 5mille+ 12. Totti - 5mille+ 13. Demetrio Volcic -… - JosephSayah16 : RT @romanewseu: Parla il papà di Volpato: “Australia o Italia? Mou gli ha detto di seguire il cuore, Totti di pensare alla Roma” https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Italia Totti amarezza Roma: 'non vedo campioni...' ... ma non sei della Roma se non soffri un po' - ha scherzato Totti - . Siamo abituati ad annate ... "Speriamo si qualifichi in Qatar, un Mondiale senza Italia sarebbe un disastro per tutti".

Roma, Francesco Totti attacca la squadra e punge José Mourinho Gli spareggi sono insidiosi, ma sono convinto che abbiamo un grande organico e non oso pensare ad un altro Mondiale senza Italia '. OMNISPORT "Mi chiamo Francesco Totti", le foto dal set

Totti: "Mondiale senza Italia? Un disastro" Tuttosport Roma, Totti: "In questa squadra non ci sono campioni. Servono quelli per vincere" E' uno sponsor della Roma, ma Totti, DigitalBits e la Roma non sono una connessione Dopo aver avviato partnership e sponsorizzazioni, rispettivamente con Inter e Roma, l'azienda ha deciso di puntare s ...

Roma, Francesco Totti attacca la squadra e punge José Mourinho L'ex capitano giallorosso senza freni: I tifosi e il club meritano di più. Nella rosa mancano i campioni, questa è la realtà.

... ma non sei della Roma se non soffri un po' - ha scherzato- . Siamo abituati ad annate ... "Speriamo si qualifichi in Qatar, un Mondiale senzasarebbe un disastro per tutti".Gli spareggi sono insidiosi, ma sono convinto che abbiamo un grande organico e non oso pensare ad un altro Mondiale senza'. OMNISPORT "Mi chiamo Francesco", le foto dal setE' uno sponsor della Roma, ma Totti, DigitalBits e la Roma non sono una connessione Dopo aver avviato partnership e sponsorizzazioni, rispettivamente con Inter e Roma, l'azienda ha deciso di puntare s ...L'ex capitano giallorosso senza freni: I tifosi e il club meritano di più. Nella rosa mancano i campioni, questa è la realtà.