Siviglia | Monchi sogna il grande colpo | contatti con l’entourage del calciatore

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Ramon, ex direttore sportivo della Roma, attuale d.s delè scatenato sul mercato. Dopo i grandi colpi delle ultime estati (Rakitic, Lamela, Papu Gomez su tutti),studia ilda 90 dalla Ligue 1. Angel Di Maria, attaccante del PSG Secondo Don Balon, dopo l’infortunio di Lamela,vuole prendere Angel Di Maria, il cui contratto con il Psg è in scadenza nel 2022. Difficile chiudere la trattativa già a Gennaio, ma icontinuano per Giugno, con Di Maria che molto probabilmente lascerà Parigi dopo 7 stagioni.

PadreCorgi : Ci mancano i dopati scudettati poi è la volta buona che vado a siviglia e decapito monchi - Rickyrickyric89 : Il Siviglia di Monchi ha perso anche -

Secondo Don Balon , dopo l'infortunio di Lamela ,vuole prendere Angel Di Maria , il cui contratto con il Psg è in scadenza nel 2022.