Sampdoria: dopo l’arresto di Ferrero annullata la cena di Natale prevista per domani (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella giornata di domani si sarebbe dovuta svolgere la cena di Natale della Sampdoria a Palazzo Ducale. l’arresto di Massimo Ferrero ha però scosso, ovviamente, l’ambiente. Erano previsti al gran completo tutti i tesserati del club: prima squadra maschile e femminile, dirigenti, dipendenti societari e sponsor. La dichiarazione ufficiale è che sia stato tutto cancellato “per rispetto ei confronti della situazione che stanno vivendo Massimo Ferrero, la sua famiglia e la Sampdoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nella giornata disi sarebbe dovuta svolgere ladidellaa Palazzo Ducale.di Massimoha però scosso, ovviamente, l’ambiente. Erano previsti al gran completo tutti i tesserati del club: prima squadra maschile e femminile, dirigenti, dipendenti societari e sponsor. La dichiarazione ufficiale è che sia stato tutto cancellato “per rispetto ei confronti della situazione che stanno vivendo Massimo, la sua famiglia e la”. SportFace.

