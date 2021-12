Riforma pensioni 2022, l’appello dei nati nel 1960 e di chi è fuori da quota 100 per poco (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un’intervista fatta all’esperto previdenziale Mauro Marino in cui è emerso come i più penalizzati dalla Riforma pensata dal Governo Draghi per il 2022 saranno i nati nel 1960 a i quali la quota 102 servirà a nulla, a loro si aggiungono anche quanti per pochissimi giorni resteranno fuori dalla quota 100, alcuni per un solo giorno. Possibile che non si sia pensato a misure alternative ‘tampone’, si chiedono affranti questi ultimi? Eccovi qualche commento, rilasciati nella nostra apposita sezione sul sito, che ben chiarisce la posizione di questi due gruppi: gli esclusi per pochissimo che sia appellano affinché vi sia una mini proroga almeno per quanti sarebbero davvero beffati dalla sorte, e i ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato un’intervista fatta all’esperto previdenziale Mauro Marino in cui è emerso come i più penalizzati dallapensata dal Governo Draghi per ilsaranno inela i quali la102 servirà a nulla, a loro si aggiungono anche quanti per pochissimi giorni resterannodalla100, alcuni per un solo giorno. Possibile che non si sia pensato a misure alterve ‘tampone’, si chiedono affranti questi ultimi? Eccovi qualche commento, rilasciati nella nostra apposita sezione sul sito, che ben chiarisce la posizione di questi due gruppi: gli esclusi per pochissimo che sia appellano affinché vi sia una mini proroga almeno per quanti sarebbero davvero beffati dalla sorte, e i ...

