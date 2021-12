Papa Francesco ad Atene | l' incontro con i giovani | Vivete con coraggio

Advertising

Avvenire_Nei : Papa Francesco tra i migranti di Lesbo: fermiamo questo naufragio di civiltà - CardRavasi : Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi. (Patriarca Bartolomeo e Papa Francesco) - RaiNews : 'Il nuovo campo è una prigione', raccontano le donne e gli uomini che attendono l'arrivo di Francesco come segno di… - ERivix : RT @gvecchi: «Troviamo il coraggio di vergognarci davanti ai volti dei bambini». Papa Francesco, Lesbo, 5 dicembre 2021 - NuovaScintilla : RT @Tornielli: Chi ha paura di voi non vi ha guardato negli occhi - Vatican News -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Lo ha dettonel suo discorso ai giovani incontrati nella Scuola San Dionigi delle Suore Orsoline a Maroussi, di cui ha ascoltato anche tre testimonianze. "Non vali per la marca del ...Ilè arrivato alla scuola delle Orsoline di Atene per l'incontro con i giovani, ultimo momento pubblico della visita apostolica in Grecia. La mattinata diè cominciata in nunziatura, dove ...Lino Banfi racconta a Domenica In la malattia di sua moglie Lucia, affetta da Alzheimer e l'incontro speciale avuto con papa Francesco a Santa Marta ..."Non seguite i sicari della speranza" ha detto il pontefice incontrando i giovani ad Atene. "Scegliere è una sfida. È affrontare la paura dell'ignoto, è uscire dalla palude dell'omologazione". E poi l ...