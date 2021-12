“Non ha fatto ridere un’intera categoria”: Crozza fa arrabbiare la polizia. Ecco come (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si sa che Maurizio Crozza non ha mai avuto peli sulla lingua soprattutto quando si tratta dei paradossi della nostra Nazione. Alcuni ci hanno sempre visto una lettura puramente satirica, ma evidentemente a qualche categoria questa satira non piace. Leggi anche -> “Il Green Pass un mezzuccio per far vaccinare tutti?”: la bordata di Maurizio Crozza – VIDEO Questo è il caso di uno degli ultimi sketch dove il comico ligure ha preso di mira la polizia e in particolare i poliziotti no-vax. Crozza non ci è andato giù leggero e ha giocato con le parole modificando ‘tutore dell’ordine’ in ‘untore dell’ordine’. Ma il comico non si è fermato qui perché, in una sorta di appello al vaccino, ha detto: “Italiani, vaccinatevi, prima che vi contagino loro“. Ovviamente le parole di ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 6 dicembre 2021) Si sa che Maurizionon ha mai avuto peli sulla lingua soprattutto quando si tratta dei paradossi della nostra Nazione. Alcuni ci hanno sempre visto una lettura puramente satirica, ma evidentemente a qualchequesta satira non piace. Leggi anche -> “Il Green Pass un mezzuccio per far vaccinare tutti?”: la bordata di Maurizio– VIDEO Questo è il caso di uno degli ultimi sketch dove il comico ligure ha preso di mira lae in particolare i poliziotti no-vax.non ci è andato giù leggero e ha giocato con le parole modificando ‘tutore dell’ordine’ in ‘untore dell’ordine’. Ma il comico non si è fermato qui perché, in una sorta di appello al vaccino, ha detto: “Italiani, vaccinatevi, prima che vi contagino loro“. Ovviamente le parole di ...

