Non credevano a Covid e vaccini: il virus stronca in pochi giorni due amiche, “agguerrite No vax” (Di lunedì 6 dicembre 2021) Non credevano né alla pandemia, né ai vaccini. E dopo lunghi giorni di agonia e sofferenza, il virus ha stroncato in pochi giorni due amiche. Due “agguerrite No vax” che fino all’ultimo i medici hanno sperato di poter salvare… Da qualche tempo, ormai, i report sul balzo dei contagi e nuove varianti indicano l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Un riscontro che, sempre più spesso, indica nei non vaccinati i pazienti finiti in rianimazione. Oggi, uno di quei drammatici dati si aggiorna al decesso di due donne. Due amiche che avevano scelto di vivere nello stesso appartamento. Entrambe non immunizzate e decedute a pochi giorni di distanza all’Ospedale Cotugno di Napoli. E non che ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Nonné alla pandemia, né ai. E dopo lunghidi agonia e sofferenza, ilhato indue. Due “No vax” che fino all’ultimo i medici hanno sperato di poter salvare… Da qualche tempo, ormai, i report sul balzo dei contagi e nuove varianti indicano l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva. Un riscontro che, sempre più spesso, indica nei non vaccinati i pazienti finiti in rianimazione. Oggi, uno di quei drammatici dati si aggiorna al decesso di due donne. Dueche avevano scelto di vivere nello stesso appartamento. Entrambe non immunizzate e decedute adi distanza all’Ospedale Cotugno di Napoli. E non che ...

