Napoli, scuola elementare evacuata per sospetta fuga gas (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – scuola elementare evacuata per circa mezz’ora a Napoli. E’ successo all’istituto Morelli, in via Merliani nel quartiere Vomero. A provocare la decisione una sospetta fuga di gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’allarme si è rivelato infondato e i bambini hanno potuto far rientro nelle loro classi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper circa mezz’ora a. E’ successo all’istituto Morelli, in via Merliani nel quartiere Vomero. A provocare la decisione unadi gas. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’allarme si è rivelato infondato e i bambini hanno potuto far rientro nelle loro classi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

