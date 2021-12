Malore improvviso, Marco muore nella notte a 50 anni (Di lunedì 6 dicembre 2021) Incredulità e choc. Matelica (Macerata) si è svegliata nella giornata di ieri con una notizia sconvolgente che ha subito fatto il giro della città. A soli 50 anni si è spento , imprenditore ed ex ... Leggi su leggo (Di lunedì 6 dicembre 2021) Incredulità e choc. Matelica (Macerata) si è svegliatagiornata di ieri con una notizia sconvolgente che ha subito fatto il giro della città. A soli 50si è spento , imprenditore ed ex ...

Advertising

GiancarloGarci6 : RT @travan28: Malore improvviso, grave poliziotto di 34 anni - giantico : RT @doluccia16: Principali cause d'infarto: Quest'estate era il caldo. Ora è il freddo, ma se siete in pizzeria, la causa è la pizza. Ora h… - DinoGranata : Giovane Commissario di Polizia è grave in ospedale per un malore improvviso. - SecondoPiano : Giovane Commissario di Polizia è grave in ospedale per un malore improvviso. - AntonellaSagit1 : RT @autocostruttore: Malore improvviso per un giovane funzionario di polizia, impegnato nelle operazioni di servizio d’ordine del match di… -

Ultime Notizie dalla rete : Malore improvviso Malore improvviso, Marco muore nella notte a 50 anni Un malore improvviso, sembra a causa di un'emorragia cerebrale, non gli ha lasciato scampo nella notte tra sabato e domenica. Inutili i soccorsi. Marco lascia la moglie Sara e tre figli. Un intero ...

Si è spento lo storico segretario Eugenio Panichelli In pensione da diversi anni, si è spento per un malore improvviso a 83 anni, poco dopo aver pranzato assieme ai familiari. Come ricorda l'amico Maurizio Primus, Panichelli aveva seguito passo passo ...

Muore per malore improvviso Enzo Colasuonno | NewTuscia Giovane Commissario di Polizia è grave in ospedale per un malore improvviso (fb) Il commissario della Questura di Catanzaro Antonio Trotta, 34 anni, è stato colto da un grave malore mentre era in servizio durante la gara di calcio di serie C tra Catanzar ...

Malore improvviso, Marco muore nella notte a 50 anni Incredulità e choc. Matelica (Macerata) si è svegliata nella giornata di ieri con una notizia sconvolgente che ha subito fatto il giro della città. A soli 50 anni si ...

Un, sembra a causa di un'emorragia cerebrale, non gli ha lasciato scampo nella notte tra sabato e domenica. Inutili i soccorsi. Marco lascia la moglie Sara e tre figli. Un intero ...In pensione da diversi anni, si è spento per una 83 anni, poco dopo aver pranzato assieme ai familiari. Come ricorda l'amico Maurizio Primus, Panichelli aveva seguito passo passo ...(fb) Il commissario della Questura di Catanzaro Antonio Trotta, 34 anni, è stato colto da un grave malore mentre era in servizio durante la gara di calcio di serie C tra Catanzar ...Incredulità e choc. Matelica (Macerata) si è svegliata nella giornata di ieri con una notizia sconvolgente che ha subito fatto il giro della città. A soli 50 anni si ...