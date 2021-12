L’ombra russa sulla corsa al Quirinale

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 dicembre 2021) C’è un fattore “R” nell’equazione che deciderà la partita del. Dove R sta per Russia, il partner-rivale su cui di nuovo sono puntati i riflettori della comunità internazionale. Fa rumore in queste ore il silenzio della politica italiana sui fatti che coinvolgono l’Europa dell’Est. Centosettanta mila soldati russi in tenuta da combattimento sono schierati a poche decine di chilometri dal confine ucraino. Il dejavu è eloquente. Sette anni fa ne sono bastati meno, circa un quarto, per invadere e annettere la Crimea. Ne è nata una guerra che continua oggi, sul suolo europeo. Ogni mese conta morti, sfollati, spesso dimenticati dalle cronache. Centosettantamila uomini potrebbero invadere l’Ucraina entro gennaio, avvisano gli Stati Uniti di Joe Biden. Che siano queste le vere intenzioni di Vladimir Putin, la sostanza non cambia. Ancora una volta l’Europa si trova a ...