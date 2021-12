“L'odore del mare”, duetto Tiromancino e Consoli in radio da venerdì (Di lunedì 6 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Sarà in radio da venerdì 10 dicembre “L'odore del mare”, il duetto tra Tiromancino e Carmen Consoli.Si tratta di una delle 12 tracce inedite che fanno parte del nuovo album di Tiromancino “Ho cambiato tante case”. Parlando della collaborazione con l'artista catanese, Federico Zampaglione racconta: “Insieme a me a cantare in questo pezzo c'è Carmen, la “cantantessa”, una delle voci e delle personalità più potenti della musica italiana. La cosa bella di questa collaborazione è che entrambi siamo riusciti, essendo appassionati di musica soul e blues, a dare alla canzone un'eco lontana che richiama questi stili.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 dicembre 2021) MILANO (ITALPRESS) – Sarà inda10 dicembre “L'del”, iltrae Carmen.Si tratta di una delle 12 tracce inedite che fanno parte del nuovo album di“Ho cambiato tante case”. Parlando della collaborazione con l'artista catanese, Federico Zampaglione racconta: “Insieme a me a cantare in questo pezzo c'è Carmen, la “cantantessa”, una delle voci e delle personalità più potenti della musica italiana. La cosa bella di questa collaborazione è che entrambi siamo riusciti, essendo appassionati di musica soul e blues, a dare alla canzone un'eco lontana che richiama questi stili.(ITALPRESS).

