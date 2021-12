Lo studio Usa: fra i guariti dal Covid gli under 30 sono i più a rischio a nuova infezione (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche un nuovo studio Usa lo rileva: fra i guariti dal Covid gli under 30 sono i soggetti più a rischio di una nuova infezione. Le persone giovani sono più facili a una recidiva del virus dopo esserne usciti una prima volta. È questa la principale evidenza di un’analisi condotta dall’Uomc Children’s Hospital di Pittsburgh. E dalla University of Pittsburgh su giovani adulti guariti da forme lievi o moderate di Covid-19. Una ricerca pubblicata su medRxiv (pre-peer review). Covid, lo studio di Pittsburgh: i giovani sono più soggetti a rischio di re-infezioni Lo studio ha coinvolto 173 pazienti di età compresa tra i 19 e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 dicembre 2021) Anche un nuovoUsa lo rileva: fra idalgli30i soggetti più adi una. Le persone giovanipiù facili a una recidiva del virus dopo esserne usciti una prima volta. È questa la principale evidenza di un’analisi condotta dall’Uomc Children’s Hospital di Pittsburgh. E dalla University of Pittsburgh su giovani adultida forme lievi o moderate di-19. Una ricerca pubblicata su medRxiv (pre-peer review)., lodi Pittsburgh: i giovanipiù soggetti adi re-infezioni Loha coinvolto 173 pazienti di età compresa tra i 19 e ...

