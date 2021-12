La Salernitana è la squadra più battuta, ma la salvezza è ancora possibile (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dodici sconfitte in sedici giornate di campionato: la Salernitana è la squadra più battuta della Serie A e tuttavia la corsa alla salvezza è tutt’altro che finita. Nonostante il brutto primato per i Granata, in una stagione anch’essa piena zeppa di numeri negativi, l’andamento delle dirette concorrenti non ha dato il colpo di grazia alla formazione di mister Colantuono. Anzi le altre compagini nei loro inciampi frequenti, sembrano quasi aspettare il rientro nel gruppo della Salernitana, distante appena 4 punti dalla salvezza. Prima dei campani ci sono Cagliari e Genoa, a 9 e 10 punti, con lo Spezia fuori dalla zona rossa a 12: nell’ultimo turno di campionato (in attesa dell’esito del posticipo di stasera, Cagliari–Torino), le piccole hanno perso tutte o quasi. Solo appunto lo Spezia è ... Leggi su footdata (Di lunedì 6 dicembre 2021) Dodici sconfitte in sedici giornate di campionato: laè lapiùdella Serie A e tuttavia la corsa allaè tutt’altro che finita. Nonostante il brutto primato per i Granata, in una stagione anch’essa piena zeppa di numeri negativi, l’andamento delle dirette concorrenti non ha dato il colpo di grazia alla formazione di mister Colantuono. Anzi le altre compagini nei loro inciampi frequenti, sembrano quasi aspettare il rientro nel gruppo della, distante appena 4 punti dalla. Prima dei campani ci sono Cagliari e Genoa, a 9 e 10 punti, con lo Spezia fuori dalla zona rossa a 12: nell’ultimo turno di campionato (in attesa dell’esito del posticipo di stasera, Cagliari–Torino), le piccole hanno perso tutte o quasi. Solo appunto lo Spezia è ...

