JEEP® - La Wrangler 4xe Model Year 2022 | è sempre più ecologica e strizza l' occhio alla tecnologia degli smartphone GUARDA VIDEO E

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ... con un controllo ai bassi regimi mai visto prima, un'autonomia che può superare i 50 km (nel ciclo urbano WLTP) nella guida a zero emissioni: quanto basta per l'uso quotidiano in città con tempi per ...

casertafocus : JEEP® - La Wrangler 4xe Model Year 2022: è sempre più ecologica e strizza l’occhio alla tecnologia degli smartpho… -

Adnkronos

Si aprono in Italia gli ordini della4xe model year 2022. Lanciata la scorsa estate, la nuova4xe con tecnologia Plug - in Hybrid è lapiù performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente ...Al via da oggi in Italia (e nelle prossime settimane nel resto d'Europa) gli ordini della4xe model year 2022 che sui mercati continentali sarà offerta solo in versione ibrida plug - in, che dal lancio della scorsa estate è già arrivata a coprire più del 70% della domanda nel ...