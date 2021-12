Highlights e gol Everton-Arsenal 2-1, Premier League 2021/2022 (VIDEO) (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Everton-Arsenal 2-1, match valido per la sedicesima giornata di Premier League 2021/2022. A Goodison Park super rimonta della squadra di Benitez che torna a vincere dopo un’infinità e salva la sua panchina. In vantaggio i Gunners con Odegaard a fine primo tempo, nella ripresa pari di Richarlison nel finale e nel recupero, all’ultimo respiro, il ribaltone firmato Gray. Di seguito le immagini della sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 dicembre 2021) Ilcon glie i gol di2-1, match valido per la sedicesima giornata di. A Goodison Park super rimonta della squadra di Benitez che torna a vincere dopo un’infinità e salva la sua panchina. In vantaggio i Gunners con Odegaard a fine primo tempo, nella ripresa pari di Richarlison nel finale e nel recupero, all’ultimo respiro, il ribaltone firmato Gray. Di seguito le immagini della sfida. SportFace.

