Gf Vip 6 | la cifra astronomica delle scarpe indossate da Soleil durante le dirette

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 6 dicembre 2021)Sorgele puntate del Grande Fratello Vip in prime time ha sempre indossato abiti di alta sartoria conalquanto stravaganti. La bella concorrente spesso porta dei sandali in peluche colorati a cui in molti stenterebbe a credere al prezzo. I tacchi portati dalla Sorge partono da unaminima di 250 euro a salire, sicuramente non si tratta di calzature economiche. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip 2021, Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della casa: ecco cosa è successo Nuova lite tra le principesse e alcune concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip Gf Vip 2021, Le sorelle Selassie nuovamente contro le donne della casa: ecco cosa è successo ...