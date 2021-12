Francesco Monte escluso da Sanremo 2022? Online la lista dei presunti bocciati da Amadeus

Leggi su biccy

(Di lunedì 6 dicembre 2021)nella giornata di ieri ha letteralmente sbroccato contro l’arruolamento di Ana Mena al prossimo Festival di(parlando di “con tutti gli artisti italiani che ci sono perché lei”) ed ora, dopo l’articolo redatto da All Music Italia, tutto sembrerebbe essere più chiaro. Ana Mena a: “Con tutti gli artisti italiani che ci sono una straniera?” https://t.co/hUubJCfsan #— BICCY.IT (@BITCHYFit) December 5, 2021 “Ma come ci sta? Siete seri? Ma non era il Festival della canzone italiana e si presuppone dei cantanti italiani?” – ha scrittosu Instagram – “Signora Rai, con tutti gli artisti italiani che ci sono, che ci provano, si impegnano e faticano ...