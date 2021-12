Ferrero si dimette da presidente | la nota della Sampdoria

Advertising

StraNotizie : Ferrero arrestato, si dimette da presidente Sampdoria - TV7Benevento : Bancarotta: Sampdoria, 'vicende non riguardano club ma Ferrero si dimette da presidente'... - infoitinterno : Sampdoria, UFFICIALE: Ferrero si dimette da presidente - robertopontillo : Massimo #Ferrero si dimette da presidente della #Sampdoria, a seguito dell'inchiesta della Procura di Paola che ha… - sportal_it : Massimo Ferrero si dimette da presidente della Sampdoria -

Sampdoria quanto rispetto alle attività romane die legate al mondo del cinema, già oggetto di procedura avanti al Tribunale di Roma. Tuttavia, proprio per tutelare al meglio gli ...Il legale di: 'Sampdoria estranea ai fatti' Dopo l'arresto sono arrivate le prime dichiarazioni dell'avvocato di Massimo. 'E' stato prelevato in albergo come un delinquente - ha ...Il club blucerchiato ha diffuso una nota dopo la notizia dell'arresto del presidente Massimo Ferrero. La Sampdoria ha diffuso una nota ufficiale nel pomeriggio di lunedì, in cui comunica le dimissioni ...Prosegue l'uragano scatenato dall'ormai ex Presidente della Samp Massimo Ferrero, dimesso dalle cariche presidenziali del club genovese.