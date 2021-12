Energia, Ue verso ok a nucleare e gas come fonti green (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'Ue va verso l'inserimento degli investimenti in nucleare e gas nella lista delle attività economiche sostenibili, la 'tassonomia verde'. La decisione è attesa a giorni: gli Stati hanno l'ultima ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 dicembre 2021) L'Ue val'inserimento degli investimenti ine gas nella lista delle attività economiche sostenibili, la 'tassonomia verde'. La decisione è attesa a giorni: gli Stati hanno l'ultima ...

Advertising

juventusfc : Verso i prossimi impegni con questa energia ???? #FridayFeeling - woniepedia : No ma la cosa che da fastidio è, se mettessero l'energia che hanno nello stalkerare i ragazzi o gettare odio verso… - laregione : Verso stabili più flessibili e Comuni innovativi - VperVents : @ffortuzzi @AlessioParodi6 Veramente l'energia dalla Francia(prodotta con energia nucleare)la compriamo per via del… - gio82es : In onda una serie che meritava avete preferito portare avanti un altra solo per invidia e cattiveria gratuita, vole… -