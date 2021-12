Covis | Sileri | “Aumento esponenziale dei casi tra i bambini | vaccinate i figli”

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 6 dicembre 2021) ROMA – “Nella popolazione tra 0 e 12 anni c’è stato un notevole incremento di coloro che hanno necessitato di cure, compreso i ricoveri. Nella popolazione più vasta, tra 0 e 19 anni il rischio di ospedalizzazione è intorno all’1% ovvero poco più dell’1% di questa fascia d’età che si è preso il virus ha necessitato di ricovero ospedaliero che è un qualcosa di drammatico. Vi è stato un incrementosoprattutto nell’ultimo mese nella fascia tardo adolescenziale ma anche in quella più bassa tra 0 e 12 anni, con undel numero di ricoveri”. Lo ha detto Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, a 24 Mattino, su Radio 24, sostenendo che “i nostridovrebbero essere vaccinati in primis solo per la loro sicurezza. Poi senza ombra di dubbio – aggiunge – c’è anche l’effetto di protezione per la ...