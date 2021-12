Coronavirus | 9 503 nuovi casi e 92 morti I ricoverati con sintomi in netto aumento | +282

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 9.503 idi infezione da Sars-Cov-2 registrati in Italia tra i 301.560 tamponi processati, di cui 213.717 test rapidi. L’incidenza supera quindi il 3 per cento, assestandosi al 3,2%, e quella dei soli molecolari lievita fino al 9,7%. I decessi sono stati 92. E si registra undeiconposti letto occupati in area medica, per effetto – come ogni lunedì – anche delle dimissioni con il contagocce della giornata di domenica. In terapia intensiva, invece, il saldo ingressi-uscite è +7 in un giorno da 45 ingressi. Sette giorni fa, furono 7.975 ipositivi rintracciati, l’è quindi attorno al 20 per cento. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da ...