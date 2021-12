Conte: non mi candido (collegio Roma), ringrazio il Pd e Letta (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, non si candiderà a Roma nelle elezioni suppletive per la Camera: "ringrazio il Partito democratico e Letta per la disponibilità e la lealtà nella proposta", ha detto nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, "ma dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il Movimento.Non mi è possibile dedicarmi ad altro".Quanto all'ipotesi che abbiano inciso i no alla sua candidatura espressi da Italia viva e dal leader di Azione, Carlo Calenda, "non ho visto le ultime dichiarazioni di Calenda e altri - ha commentato l'ex presidente del Consiglio - ma vogliono farsi pubblicità sulle mie spalle. Trovino un altro appiglio, grazie". Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 6 dicembre 2021) Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, non si candiderà anelle elezioni suppletive per la Camera: "il Partito democratico eper la disponibilità e la lealtà nella proposta", ha detto nel corso di una conferenza stampa a Montecitorio, "ma dopo un nuovo supplemento di riflessione ho capito che in questa fase ho ancora molto da fare per il Movimento.Non mi è possibile dedicarmi ad altro".Quanto all'ipotesi che abbiano inciso i no alla sua candidatura espressi da Italia viva e dal leader di Azione, Carlo Calenda, "non ho visto le ultime dichiarazioni di Calenda e altri - ha commentato l'ex presidente del Consiglio - ma vogliono farsi pubblicità sulle mie spalle. Trovino un altro appiglio, grazie".

lucianonobili : 'Se nel collegio Roma 1 il Pd mette in campo una candidatura riformista, noi ci siamo. Se il Pd candida Conte, la c… - sebmes : Conte era tentato di accettare la candidatura, ma poi ha scoperto che non sarebbe stato l’unico candidato. - CarloCalenda : Quirinale. Berlusconi ci crede. Lega/FDI fanno finta di crederci. Renzi prepara mossa del pedone in qualsiasi direz… - RobertoLocate14 : RT @vanabeau: Conte non può essere di sinistra. Ha rifiutato una candidatura. - Livia_DiGioia : RT @SimoneAlliva: #Calenda si candida, #Conte declina la candidatura alle suppletive. Ne escono male entrambi. Uno però si candida, entra… -