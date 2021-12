Birmania | Aung San Suu Kyi condannata a 2 anni di carcere

(Di lunedì 6 dicembre 2021) Il Nobel per la pace e politica birmanaSan Suu Kyi è statada un tribunale del Myanmar a 2di prigione (inizialmente erano quattro) per le accuse di incitamento al dissenso ...

La giunta militare birmana ha ridotto da quattro a due anni la pena inflitta oggi al Nobel per la paceSan Suu Kyi da un tribunale del Myanmar. La 76enne Suu Kyi è detenuta ai domiciliari dal golpe dei generali dello scorso primo febbraio. Da allora la giunta l'ha accusata di una sfilza di ...Il Nobel per la pace e politica birmanaSan Suu Kyi è stata condannata da un tribunale del Myanmar a 2 anni di prigione (inizialmente erano quattro) per le accuse di incitamento al dissenso contro i militari e violazione delle misure ...Torino, 6 dic. (LaPresse) - "L'ingiusta condanna di Aung San Suu Kyi da parte del regime militare birmano e la repressione di altri funzionari ...Prima di una lunga serie di condanne per "la Signora" (rischia fino a 102 anni di carcere), simbolo della resistenza democratica alla dittatura militare del Myanmar ...