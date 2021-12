Aung San Suu Kyi condannata a 4 anni di carcere (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex leader del Myanmar, Aung San Suu Kyi, è stata condannata a 4 anni di carcere da un tribunale birmano. I reati commessi sono due: per avere incitato la popolazione che ha poi provocato disordini pubblici la condanna è di due anni, che si aggiungono ad altri due per la violazione delle regole sanitarie per contrastare il Covid, secondo quanto indicato da un portavoce della giunta militare al potere dallo scorso febbraio. Anche l’ex presidente Win Myint è stato condannato a quattro anni con le stesse accuse, ma entrambi gli ex leader non sarebbero ancora stati portati in prigione: prima, ha spiegato il portavoce della giunta militare, dovranno affrontare altre accuse dai luoghi in cui si trovano attualmente, nella capitale birmana Naypyidaw. La 76enne premio Nobel per la pace ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 6 dicembre 2021) L’ex leader del Myanmar,San Suu Kyi, è stataa 4dida un tribunale birmano. I reati commessi sono due: per avere incitato la popolazione che ha poi provocato disordini pubblici la condanna è di due, che si aggiungono ad altri due per la violazione delle regole sanitarie per contrastare il Covid, secondo quanto indicato da un portavoce della giunta militare al potere dallo scorso febbraio. Anche l’ex presidente Win Myint è stato condannato a quattrocon le stesse accuse, ma entrambi gli ex leader non sarebbero ancora stati portati in prigione: prima, ha spiegato il portavoce della giunta militare, dovranno affrontare altre accuse dai luoghi in cui si trovano attualmente, nella capitale birmana Naypyidaw. La 76enne premio Nobel per la pace ...

