Virtus Francavilla-Monterosi oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di domenica 5 dicembre 2021) La, l’, latv edi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 5 dicembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SportFace.

Il presente però, si chiama: l'avversario che si troverà di fronte nella gara odierna la compagine allenata dal tecnico Leonardo Menichini, è di quelli molto complicati da ...FONTANA " La Nuovarreda Arena apre le porte alla 17giornata del Girone C del Campionato di serie C, laospita il Monterosi di Leonardo Menichini subentrato a David D'Antoni esonerato il 9 novembre. La squadra laziale, neopromossa in C, ha 16 punti in classifica ed è al 16° posto con ...Risultati Serie C, classifiche dei tre gironi oggi, domenica 5 dicembre 2021 e diretta gol live score delle partite per la 17^ giornata in programma.Assalto alla Puglia. Parte oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 17,30, la volata del Monterosi nel girone C. Uno sprint che porterà i biancorossi a giocare quattro partite in ...