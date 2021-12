Tommaso Zorzi: “Ecco perché ora preferisco Discovery a Mediaset” (Di domenica 5 dicembre 2021) Tommaso Zorzi ieri pomeriggio è stato ospite a TvTalk e fra le molte domande che gli sono state fatte c’è stata anche quella: “perché ora lavori a Discovery dopo tutte le esperienze fatte nella tv generalista?“. Domanda che è stata un po’ un deja-vu (in passato aveva già spiegato i motivi) a cui Tommaso Zorzi ha così risposto: “perché ho scelto di passare a Discovery? perché io questo lavoro lo voglio fare e lo voglio fare seriamente. Per farlo seriamente bisogna farsi le ossa e per farsi le ossa bisogna staccarsi dalla generalista, dove purtroppo viene tutto ridotto al numero ed allo share. Dove sono io, invece, posso fare un lavoro attento sui contenuti e sul messaggio”. E ancora: “Per un giovane come me buttarsi subito nel mondo dei ... Leggi su biccy (Di domenica 5 dicembre 2021)ieri pomeriggio è stato ospite a TvTalk e fra le molte domande che gli sono state fatte c’è stata anche quella: “ora lavori adopo tutte le esperienze fatte nella tv generalista?“. Domanda che è stata un po’ un deja-vu (in passato aveva già spiegato i motivi) a cuiha così risposto: “ho scelto di passare aio questo lavoro lo voglio fare e lo voglio fare seriamente. Per farlo seriamente bisogna farsi le ossa e per farsi le ossa bisogna staccarsi dalla generalista, dove purtroppo viene tutto ridotto al numero ed allo share. Dove sono io, invece, posso fare un lavoro attento sui contenuti e sul messaggio”. E ancora: “Per un giovane come me buttarsi subito nel mondo dei ...

Advertising

TvTalk_Rai : Divano, tisana e mente aperta. Oggi ore 15.00 su @RaiTre con @tommaso_zorzi #tvtalk #tvzip - TvTalk_Rai : 'L'edizione italiana è diversa dalle altre, perché vuole avvicinare all'arte (le arti) drag il pubblico. Diamo trid… - TvTalk_Rai : Nella versione americana di #DragRaceItalia sono spesso ospiti politici. 'Una Meloni o un Salvini dovrebbero venire… - Vima26S : RT @pzzskA: Tommaso Zorzi ended una volta per tutte gli espertoni di share e tv di questo social e non solo. Vi mangia in testa, spiace. #t… - SaraGnisci : @Giusy35654376 @ericapassioni @tommaso_zorzi Matteo Fumagalli -