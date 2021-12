Stasera in tv la vita straordinaria di Carla Fracci | con Alessandra Mastronardi

Leggi su amica

(Di domenica 5 dicembre 2021)in tv , in prima serata su Rai 1, c’è una prima visione assoluta. L’anteprima televisiva di, il film su. L’étoile italiana più famosa del mondo. Conscelta dalla stessa prima ballerina milanese.ha fatto in tempo a incontrarla. A starle accanto sul set, anche alla Scala di Milano. La sua casa, per la prima volta location di un film di finzione (anche se biografico e verissimo). Il film arriva in tv dopo un brevissimo passaggio nei cinema.(35 anni) èin ‘’, il film di Emanuele Imbucci in prima tv. Da non perdere, è il primo a raccontare la storia della ballerina ...