Sport in tv oggi (domenica 5 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di domenica 5 dicembre 2021) oggi, domenica 5 dicembre 2021, saranno di scena diversi Sport: il tennis con RTF-Croazia, finale delle Davis Cup Finals, il calcio con la Serie A, gli scacchi con i Mondiali, e molti Sport invernali, con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, slittino, bob e biathlon. programma Sport IN TV oggi (domenica 5 dicembre) 08.30 Slittino, Coppa del Mondo: singolo femminile Sochi – fil-luge.org 09.20 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 4×7.5 km maschile Lillehammer – RaiSport+HD, RaiPlay, EuroSport 1, EuroSport Player, discovery+ 09.30 Bob, Coppa del Mondo: bob a due femminile Altenberg – ibsf.org 10.50 Combinata nordica, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 dicembre 2021)2021, saranno di scena diversi: il tennis con RTF-Croazia, finale delle Davis Cup Finals, il calcio con la Serie A, gli scacchi con i Mondiali, e moltiinvernali, con le gare di Coppa del Mondo di sci alpino, sci nordico (fondo, salto e combinata), speed skating, slittino, bob e biathlon.IN TV) 08.30 Slittino, Coppa del Mondo: singolo femminile Sochi – fil-luge.org 09.20 Sci di fondo, Coppa del Mondo: 4×7.5 km maschile Lillehammer – Rai+HD, RaiPlay, Euro1, EuroPlayer, discovery+ 09.30 Bob, Coppa del Mondo: bob a due femminile Altenberg – ibsf.org 10.50 Combinata nordica, ...

