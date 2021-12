Serie B 2021/2022: la cura Iachini non giova al Parma, solo 0-0 ad Ascoli. Il Pisa batte il Como e torna primo (Di domenica 5 dicembre 2021) La cura Iachini non sortisce effetti a Parma e la squadra ducale, che avrebbe dovuto essere una delle candidate alla promozione diretta, arranca anche ad Ascoli dove non va oltre uno striminzito 0-0 che non muove per nulla la classifica. I crociati restano poco sopra rispetto alla zona retrocessione, lontanissimi dalla vetta nonostante una delle rose più forti e più costose della Serie B, applausi invece ai marchigiani che si confermano in zona playoff. Nel primo tempo succede ben poco, qualche emozione in più nella ripresa ma gli emiliani faticano maledettamente a concludere verso la porta. I padroni di casa di Sottil giocano con ordine e non spingono più di tanto, accontentandosi di un ottimo pari (non messo a rischio dal cartellino rosso per Salvi nel recupero) contro una squadra ... Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) Lanon sortisce effetti ae la squadra ducale, che avrebbe dovuto essere una delle candidate alla promozione diretta, arranca anche addove non va oltre uno striminzito 0-0 che non muove per nulla la classifica. I crociati restano poco sopra rispetto alla zona retrocessione, lontanissimi dalla vetta nonostante una delle rose più forti e più costose dellaB, applausi invece ai marchigiani che si confermano in zona playoff. Neltempo succede ben poco, qualche emozione in più nella ripresa ma gli emiliani faticano maledettamente a concludere verso la porta. I padroni di casa di Sottil giocano con ordine e non spingono più di tanto, accontentandosi di un ottimo pari (non messo a rischio dal cartellino rosso per Salvi nel recupero) contro una squadra ...

Ascoli-Parma 0-0, si allunga la striscia positiva del Picchio. Un legno per parte Dopo quasi 4 anni l'Ascoli torna a sfidare il Parma allo stadio "Del Duca" nella gara valevole per la sedicesima giornata d'andata del campionato di Serie B. Bianconeri reduci dal successo per 2-1 sul ...

