Scatta il Super Green Pass, cos’è, dove serve, come scaricarlo. (Di domenica 5 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ il momento del “Super Green Pass”, la nuova certificazione rilasciata solo in caso di vaccinazione anti Covid o di guarigione. Dal 6 dicembre 2021, questa nuova certificazione diventerà indispensabile per frequentare ristoranti, teatri, cinema e stadi. Un’altra novità sarà l’obbligo di esibire un Green Pass base (ottenibile anche attraverso tampone negativo) per utilizza i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 5 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ il momento del “”, la nuova certificazione rilasciata solo in caso di vaccinazione anti Covid o di guarigione. Dal 6 dicembre 2021, questa nuova certificazione diventerà indispensabile per frequentare ristoranti, teatri, cinema e stadi. Un’altra novità sarà l’obbligo di esibire unbase (ottenibile anche attraverso tampone negativo) per utilizza i tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax… - ilNotiziarioInd : Scatta il Super Green Pass, cos’è, dove serve, come scaricarlo. - pinocapuozzo2 : RESISTETE. Fra poche ore, a mezzanotte più un secondo, scatta il SUPER ... - zazoomblog : Scatta il Super Green pass. Per chi va al lavoro non cambia nulla. Le novità nella vita sociale - #Scatta #Super… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Scatta il Super Green pass, le regole della stretta. Da lunedì niente ristorante, stadio o teatro per i no vax #ANSA http… -