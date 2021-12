Sampdoria-Lazio 1-3: D’Aversa vicino all’esonero, contatti con Stankovic (Di domenica 5 dicembre 2021) La sconfitta di oggi per 3-1 contro la Lazio potrebbe essere l’ultima gara del tecnico Roberta D’Aversa con la Sampdoria. Secondo quanto riporta Sky Sport la dirigenza della Sampdoria avrebbe deciso di esonerare l’allenatore blucerchiato, con l’annuncio che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il club avrebbe già avviato i primi contatti con l’obiettivo numero uno come sostituto, vale a dire Dejan Stankovic, ex giocatore di Lazio e Inter e attuale allenatore della Stella Rossa Belgrado. Il problema sarebbe legato però al contratto di Stankovic con il suo attuale club. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 dicembre 2021) La sconfitta di oggi per 3-1 contro lapotrebbe essere l’ultima gara del tecnico Robertacon la. Secondo quanto riporta Sky Sport la dirigenza dellaavrebbe deciso di esonerare l’allenatore blucerchiato, con l’annuncio che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Il club avrebbe già avviato i primicon l’obiettivo numero uno come sostituto, vale a dire Dejan, ex giocatore die Inter e attuale allenatore della Stella Rossa Belgrado. Il problema sarebbe legato però al contratto dicon il suo attuale club. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. SportFace.

