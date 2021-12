Oppo Inno Day: due giorni di eventi Oppo (Di domenica 5 dicembre 2021) Ormai ogni anno, da diverso tempo, Oppo ospita un evento per presentare le sue ultime Innovazioni e tecnologie ed è giunto il momento della conferenza del 2021. In un comunicato stampa, la società ha annunciato che si svolgerà dal 14 al 15 dicembre a Shenzhen, mentre i partecipanti da tutto il mondo potranno visitare il primo Inno World Virtuale. Oppo ha affermato con orgoglio che questo evento virtuale diventerà uno degli eventi di lancio online piu’ interattivi degli ultimi anni. La tradizione degli Oppo Inno Day è iniziata nel 2019, quando abbiamo avuto la possibilità di vedere occhiali AR, 5G CPE e uno smartwatch. Lo scorso anno, durante l’evento, Oppo ha introdotto il concetto di ... Leggi su all-i-tech (Di domenica 5 dicembre 2021) Ormai ogni anno, da diverso tempo,ospita un evento per presentare le sue ultimevazioni e tecnologie ed è giunto il momento della conferenza del 2021. In un comunicato stampa, la società ha annunciato che si svolgerà dal 14 al 15 dicembre a Shenzhen, mentre i partecipanti da tutto il mondo potranno visitare il primoWorld Virtuale.ha affermato con orgoglio che questo evento virtuale diventerà uno deglidi lancio online piu’ interattivi degli ultimi anni. La tradizione degliDay è iniziata nel 2019, quando abbiamo avuto la possibilità di vedere occhiali AR, 5G CPE e uno smartwatch. Lo scorso anno, durante l’evento,ha introdotto il concetto di ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: OPPO INNO DAY 2021: in attesa per le novità e i risultati - #Android #EasterEggs #Futuro #INNODAY #Innovazioni #Novità #Oppo… - 83napolano : RT @CeotechI: OPPO INNO DAY 2021: in attesa per le novità e i risultati - #Android #EasterEggs #Futuro #INNODAY #Innovazioni #Novità #Oppo… - Roby_Passarelli : OPPO ufficializza Inno Day 2021: grandi innovazioni in arrivo il 14-15 dicembre? - Frances13758250 : RT @oppoitalia: Che aspetto ha il tuo mondo ideale? Per noi, INNO World è solo l'inizio ?? Inizia a esplorarlo! -