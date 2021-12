Milan-Salernitana 2-0, la moviola: nessun problema per l’arbitro Giua (Di domenica 5 dicembre 2021) Milan-Salernitana alla moviola: l'arbitro Giua gestisce bene una partita che non ha causato alcun tipo di provvedimento particolare Leggi su pianetamilan (Di domenica 5 dicembre 2021)alla: l'arbitrogestisce bene una partita che non ha causato alcun tipo di provvedimento particolare

Advertising

acmilan : 38 points in 16 games, when was the last time we managed a better start to the season? Find out in today's stats ??… - AntoVitiello : ?? La vittoria di oggi è tutta per #Kjaer. #Milan che impiega 18 minuti per chiudere la pratica #Salernitana, poi un… - AntoVitiello : Dopo i 53 mila tagliandi staccati in occasione di Milan-Sassuolo, saranno circa 45mila i sostenitori attesi domani… - Sergio37075361 : RT @_Milanisti1899_: #IlSabatoDeiSondaggi #DiDomenica Prestazione brillante in #MilanSalernitana; il #Milan gioca meglio senza punta? 1) S… - sportli26181512 : VIDEO - Milan-Salernitana, i migliori momenti del match: i gol, l'omaggio a Kjaer, la vittoria: Nel day after di Mi… -