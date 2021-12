LIVE Sci alpino | SuperG Lake Louise in DIRETTA | comincia la gara con Marsaglia al via! Fra poco Brignone e Goggia!

Leggi su oasport

(Di domenica 5 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA DISCESA MASCHILE DI BEAVER CREEK I PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI 18.35 Al via Tamara Tippler, a podio su questa pista sei anni fa. 18.34 Salto sbagliato per Haaser! L’austriaca perde quattro decimi in fondo e chiude a 0?48 da. 18.33 Parte l’austriaca Haaser che ha otto centesimi di vantaggio suad inizio. 18.32 1’19”.39 il crono di Francescache non ha convinto appieno. 18.31 Bassa di linea in ingresso muro, ha dovuto frenare la romana. 18.30LA!! E’ PARTITA FRANCESCA! 18.29 Temperature decisamente rigide oggi in Canada: fra i -14 e i -12 °C. 18.27 Non è ...