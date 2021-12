Lamezia Terme. L’Albero dei Desideri: riparte “Giocami Ancora” (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo il grande successo ottenuto negli anni precedenti con l’iniziativa “Giocami Ancora” che, in occasione della festa di Natale Christmas Volley, ha visto numerosissime famiglie partecipare entusiasticamente a donare numerosissimi giocattoli, la Joy Volley e L’Albero dei Desideri anche quest’anno ripetono l’iniziativa.Nel 2019 (nel 2020 non è stata effettuata causa pandemia), l’ammirevole generosità delle famiglie dei propri atleti e non solo ha permesso di poter ampliare la platea di Associazioni, Enti benefici e Parrocchie alle quali distribuire il frutto della raccolta messa in piedi dalla Joy Volley e, di conseguenza, sono state tantissime le famiglie ed i più piccoli accontentati con un dono. Infatti quanto raccolto fu distribuito presso il Comune di Soverato in occasione del pranzo solidale organizzato ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 dicembre 2021) Dopo il grande successo ottenuto negli anni precedenti con l’iniziativa “” che, in occasione della festa di Natale Christmas Volley, ha visto numerosissime famiglie partecipare entusiasticamente a donare numerosissimi giocattoli, la Joy Volley edeianche quest’anno ripetono l’iniziativa.Nel 2019 (nel 2020 non è stata effettuata causa pandemia), l’ammirevole generosità delle famiglie dei propri atleti e non solo ha permesso di poter ampliare la platea di Associazioni, Enti benefici e Parrocchie alle quali distribuire il frutto della raccolta messa in piedi dalla Joy Volley e, di conseguenza, sono state tantissime le famiglie ed i più piccoli accontentati con un dono. Infatti quanto raccolto fu distribuito presso il Comune di Soverato in occasione del pranzo solidale organizzato ...

orossani : Quel “Ponti sdarrupatu” di Genova e le sue 43 vittime nel poema in dialetto di Alfredo Panetta, presentato ieri a L… - 957TheLake : RT @StevieVanZandt: Sambiase, Lamezia Terme, Catanzaro, Calabria. - StevieVanZandt : Sambiase, Lamezia Terme, Catanzaro, Calabria. - lametino : Fc Lamezia Terme - Cavese al D`Ippolito. Sfide interne anche per Promosport, Garibaldina e Sambiase - - infoitinterno : Lamezia Terme, il pensiero e la preghiera del vescovo per i ciclisti e le loro famiglie accendendo la seconda cande… -