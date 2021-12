I finali edulcorati delle favole alla Walt Disney (Di domenica 5 dicembre 2021) È innegabile che Walt Disney abbia influenzato il nostro modo di narrare e ascoltare storie. L’impero che questo visionario di Chicago ha fondato sul motto “Se puoi sognarlo, puoi farlo” ci ha, in una certa misura, educato a essere un pubblico preparato a un certo tipo di personaggi e di evoluzione della storia che si chiude sulla speranza di un futuro tutto da scrivere. Al di là delle problematiche che questo tipo di narrazione può generare, una volta diventata un modello indiscusso, è interessante capire come si è conquistata lo status di standard. I grandi classici Disneyani, quelli invecchiati troppo presto e quelli meno, hanno creato difatti un nuovo canone favolistico. Meglio, hanno sovrascritto il canone, reinterpretando un ricco repertorio di favole popolari europee e non ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 5 dicembre 2021) È innegabile cheabbia influenzato il nostro modo di narrare e ascoltare storie. L’impero che questo visionario di Chicago ha fondato sul motto “Se puoi sognarlo, puoi farlo” ci ha, in una certa misura, educato a essere un pubblico preparato a un certo tipo di personaggi e di evoluzione della storia che si chiude sulla speranza di un futuro tutto da scrivere. Al di làproblematiche che questo tipo di narrazione può generare, una volta diventata un modello indiscusso, è interessante capire come si è conquistata lo status di standard. I grandi classiciani, quelli invecchiati troppo presto e quelli meno, hanno creato difatti un nuovo canone favolistico. Meglio, hanno sovrascritto il canone, reinterpretando un ricco repertorio dipopolari europee e non ...

Advertising

elimir73 : RT @kirk1815: Come quei finali di film: edulcorati, zuccherini, fiabeschi, in cui ci si trova, ritrova, perdona; dopo errori e rincorse, tr… - Marinaliberals : RT @kirk1815: Come quei finali di film: edulcorati, zuccherini, fiabeschi, in cui ci si trova, ritrova, perdona; dopo errori e rincorse, tr… -