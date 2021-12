Gol 'olimpico' di Cuadrado, la Juve torna a vincere allo Stadium (Di lunedì 6 dicembre 2021) JuveNTUS - GENOA 2 - 0 JuveNTUS (4 - 2 - 3 - 1): Szczesny 6; Cuadrado 7, de Ligt 6.5, Chiellini 6.5, Pellegrini 6.5 (1'st Alex Sandro 6); Bentancur 6, Locatelli 6.5; Kulusevski 6, Dybala 7 (44'st Kaio ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 6 dicembre 2021)NTUS - GENOA 2 - 0NTUS (4 - 2 - 3 - 1): Szczesny 6;7, de Ligt 6.5, Chiellini 6.5, Pellegrini 6.5 (1'st Alex Sandro 6); Bentancur 6, Locatelli 6.5; Kulusevski 6, Dybala 7 (44'st Kaio ...

Advertising

Inter : ??? | HAKAN Nel primo tempo di #RomaInter il turco ha segnato direttamente da corner ? Scopri chi ha segnato dall… - capuanogio : Primo tempo di dominio impressionante per l'#Inter all'Olimpico: 68% possesso palla 7 tiri (4 in porta) 3 gol 19 r… - chicco288 : RT @La_Bianconera: Non è stata una partita, è stato un bombardamento: 27 tiri a 0, avremmo dovuto segnarne 8, ma fino al 95° restiamo solo… - zazoomblog : Juventus-Genoa 2-0: la chiude Dybala dopo il “gol Olimpico” di Cuadrado - #Juventus-Genoa #chiude #Dybala - pioJj36 : RT @La_Bianconera: Non è stata una partita, è stato un bombardamento: 27 tiri a 0, avremmo dovuto segnarne 8, ma fino al 95° restiamo solo… -