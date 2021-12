Fisco | Prodi | ' chi mette il segno più perde elezioni ma così aumentano debiti'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 dicembre 2021) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - La polemica sul contributo di solidarietà per far fronte al caro bollette "mi ha fatto capire che il problema ormai è rimasto simbolico da vent'anni in Italia: quando si tocca il sistema fiscale bisogna avere sempre ilmeno, a quello che succede dopo poi nessuno ci bada. Che il sistema attuale sia equo non importa, ci vuole ilmeno, chiilpiù, anche per fare opere di bene,le, questa è la realtà politica che noi abbiamo. Finchè non c'è una mentalità che fa il calcolo sulla esatezza e il rigore del provvedimento andremo avanti, ma è un bel problema, perchèsi accumulano". Lo ha affermato Romano, ospite di Lucia Annunziata a ...