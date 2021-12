Chi è il figlio di Ilona Staller, Ludwig Maximillian Koons (Di domenica 5 dicembre 2021) Ecco chi è e che cosa fa Ludwig Maximillian Koons: il figlio di Jeff Koons e Ilona Staller, celeberrima ex pornostar nota come Cicciolina. Ludwig Maximillian Koons, nato il 29 ottobre 1992, è il figlio di Ilona Staller, la celebre ex pornostar ungherese (Cicciolina) nonché esponente del Partito Radicale, e dell'artista statunitense Jeff Koons, uno degli scultori più quotati sul mercato. Ludwig ha studiato all'Accademia di Belle Arti e, secondo alcune voci, sarebbe molto interessato ad una carriera nel mondo del cinema. "Non è facile avere genitori famosi. (...) Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso", ha raccontato ... Leggi su movieplayer (Di domenica 5 dicembre 2021) Ecco chi è e che cosa fa: ildi Jeff, celeberrima ex pornostar nota come Cicciolina., nato il 29 ottobre 1992, è ildi, la celebre ex pornostar ungherese (Cicciolina) nonché esponente del Partito Radicale, e dell'artista statunitense Jeff, uno degli scultori più quotati sul mercato.ha studiato all'Accademia di Belle Arti e, secondo alcune voci, sarebbe molto interessato ad una carriera nel mondo del cinema. "Non è facile avere genitori famosi. (...) Quando a scuola mi prendevano in giro mi sono sempre difeso", ha raccontato ...

luragiuseppe : RT @MinutemanItaly: Sul Corriere di oggi. Ve lo sintetizzo. Chi si vaccina è un santo, chi non lo fa un figlio di puttana, nella migliore d… - AleC226 : RT @MinutemanItaly: Sul Corriere di oggi. Ve lo sintetizzo. Chi si vaccina è un santo, chi non lo fa un figlio di puttana, nella migliore d… - so_matic : RT @MinutemanItaly: Sul Corriere di oggi. Ve lo sintetizzo. Chi si vaccina è un santo, chi non lo fa un figlio di puttana, nella migliore d… - CagnaGay : RT @Giacomo21cm: Per chi retwitta...video di sborrata di mio figlio di vent'anni.???????? - DavidBasco86 : @Alebulk ma non è questo il punto, a me Maignan piace tantissimo ma mica possiamo sempre dire che chi sta qui è for… -