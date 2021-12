Carta d’Identità | bisogna sempre portarla con sé quando si esce?

Leggi su vesuvius

(Di domenica 5 dicembre 2021) È necessario portare con sé laogni volta che sidi casa? La risposta al quesito che generaproblematiche. La nuova(via Ministero dell’Interno)Uno dei quesiti ai quali non sappiamo rispondere, spesso e volentieri, riguarda i documenti da portare con sési. Per legge, infatti, è obbligatorio avere materialmente la patenteci si mette al volante. Ma la stessa cosa vale anche per i documenti? Siamo anche su Telegram: seguici per tutte le novità! Dai genitori e dai nonni avrete sicuramente sentito dire che è doveroso portarli perché necessari in caso di necessità. Dietro questa diffusa apprensione esiste una reminiscenza di tipo ...