Calcio: impresa del Verona a Venezia, da 0-3 a 4-3, doppietta per Simeone (Di domenica 5 dicembre 2021) Venezia, 5 dic. - (Adnkronos) - Incredibile impresa del Verona che sotto per 3-0 in trasferta contro il Venezia, ribalta il match nella ripresa e si impone per 4-3 al termine di una partita dalle mille emozioni. Prima frazione dominata dai padroni di casa a segno con Ceccaroni, Crnigoj e Henry, cambia tutto nei secondi 45' con i gialloblù che accorciano grazie ad un autogol di Henry, poi i lagunari restano in 10 per l'espulsione di Caccaroni e Caprari su rigore e Simeone con una doppietta completano l'opera. In classifica gli scaligeri salgono al nono posto con 23 punti, mentre il Venezia resta fermo a quota 15 in quindicesima posizione insieme alla Sampdoria. Il primo tempo è un monologo del Venezia. La squadra di Zanetti rischia qualcosa su ...

