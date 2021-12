Bryan Danielson | “Voglio creare una mia stable e voglio Daniel Garcia con me”

(Di domenica 5 dicembre 2021) Scaduto il contratto con la WWE la scorsa primavere,ha deciso di intraprendere una nuova strada finendo con l’accasarsi in AEW. Quaè tornato ad essere l’”American Dragon” rispolverando uno stile di combattimento fatto di colpi più “stiff” e “violenti” rispetto a quanto faceva in WWE. In AEW sono diverse laattive e sembra che anchesia interessato a avere un proprio gruppo. Ne ha parlato in una recente intervista spiegando di voler guidare un gruppo di giovani talenti. “” Parlando ai microfoni di TVInsider,ha indicato uno dei suoi prossimi obiettivi all’interno della AEW oltre a ...

Bryan Danielson sta facendo molto bene in AEW, ma come ha dimostrato anche in WWE, è uno che punta al massimo, e vuole mettere in scena sempre delle novità. Durante una recente intervista, Danielson h ...Parlando con TV Insider, a Bryan Danielson è stato chiesto se avesse avuto un ruolo nei ritorni di Edge, CM Punk e Christian Cage. Danielson ha chiarito che non voleva prendersi ...