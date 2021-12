Ballando con le stelle nella bufera | vince la figlia di Sara Di Vaira e il web insorge

(Di domenica 5 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata dicon leche, come ogni sabato sera, ha emozionato e divertito. C’è stato anche un momento di tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli sull’esibizione di Andrea Iannone e, almeno in puntata, lo screzio tra le due donne non è stato chiarito, infatti, se la Lucarelli ha tentato, in più occasioni, di riappacificarsi e di smorzare la lite con la Smith, quest’ultima non le ha più dato corda per tutta la serata. Vedremo se in settimana cambierà qualcosa e se sabato prossimo torneranno più distese l’una nei confronti dell’altra. LadiDipartecipa acon te e il web si scatena Ieri, ladi una delle ballerine storiche dicon le ...

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

le stelle 2021 , tra lacrime in pista e scontri in giuria, Milly Carlucci fa firmare un pre - contratto a Gabriel Garko per averlo come concorrente nell'edizione 2022. L' ottava puntata - ...A cuore aperto. Fuori tutto. Stop alle timidezze. E da tempo. Ancora lei, ancora Arisa , che a poche ore dalla puntata dile Stelle di ieri sera, sabato 4 dicembre, ha rilasciato una lunga intervista a Oggi , in cui come al solito negli ultimi tempi non è certo rimasta abbottonata. La cantante ha parlato di ...Ieri è andata in onda un’altra puntata di Ballando con le stelle che, come ogni sabato sera, ha emozionato e divertito. C’è stato anche un momento di tensione tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli s ...Roma, 4 dicembre 2021 - A Ballando con le stelle 2021, tra lacrime in pista e scontri in giuria, Milly Carlucci fa firmare un pre-contratto a Gabriel Garko (ballerino per una notte) per averlo come co ...