Alla riapertura dell'hub di Gradara è sprint di terze dosi: 340 vaccini in poche ore. 'Non fermiamoci' (Di domenica 5 dicembre 2021) PESARO - Grande affluenza ieri mattina Alla riapertura dell'hub di Gradara: in poche ore più di 340 vaccini, soprattutto terze dosi, ma arriva anche chi ancora non si era mai vaccinato contro il Covid ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 5 dicembre 2021) PESARO - Grande affluenza ieri mattina'hub di: inore più di 340, soprattutto, ma arriva anche chi ancora non si era mai vaccinato contro il Covid ...

L'Arco di Giano riapre La riapertura è stata dedicata alla lotta alla violenza di genere di cui le donne sono irrimediabili vittime grazie ad un progetto artistico di Raffaele Curi: 70 manichini femminili vestiti di kimoni ...

Prossimo+alla+riapertura+il+cinema+a+Vasto Histonium.net Gradara, il Comune ‘no vax’ alla riscossa Anche i giovani in fila: "Green pass per la disco" Nel giorno di riapertura, l’hub fa il pieno di dosi (ben 340) a tal punto che la chiusura viene posticipata di tre ore. Soddisfatto il sindaco Gasperi: "Poter avere un centro vicino casa è la cosa mig ...

Il cinema Masetti si rinnova e apre alla città Lo storico cinema Masetti, la cui riapertura è ormai prossima – si parla prima di Natale – dopo un intenso lavoro di restauro lancia una serie di iniziative per avvicinare gli appassionati del grande ...

