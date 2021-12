UN PREMIO OSCAR IN FIERA A VERONA (Di sabato 4 dicembre 2021) Sarah Arduini sarà allo stand di “Side Academy” alla FIERA di VERONA dal 25 al 27 novembre. PREMIO OSCAR 2017 per gli effetti speciali de “Il libro della Giungla”, sarà protagonista di una performance dedicata ai giovani partecipanti a “Job&Orienta” VERONA. Come si diventa PREMIO OSCAR? Come si arriva al successo mondiale? A raccontarlo ai giovanissimi partecipanti del salone “Job&Orienta” sarà Sarah Arduini, romana 35enne, PREMIO OSCAR nel 2017 per gli effetti speciali del kolossal Disney “Il libro della giungla”. Sarah sarà presente al padiglione di Side Academy in FIERA a VERONA dal 25 al 27 novembre 2021 nell’ambito della 3 giorni “Job&Orienta”. Il salone dell’orientamento e della ... Leggi su cityroma (Di sabato 4 dicembre 2021) Sarah Arduini sarà allo stand di “Side Academy” alladidal 25 al 27 novembre.2017 per gli effetti speciali de “Il libro della Giungla”, sarà protagonista di una performance dedicata ai giovani partecipanti a “Job&Orienta”. Come si diventa? Come si arriva al successo mondiale? A raccontarlo ai giovanissimi partecipanti del salone “Job&Orienta” sarà Sarah Arduini, romana 35enne,nel 2017 per gli effetti speciali del kolossal Disney “Il libro della giungla”. Sarah sarà presente al padiglione di Side Academy indal 25 al 27 novembre 2021 nell’ambito della 3 giorni “Job&Orienta”. Il salone dell’orientamento e della ...

