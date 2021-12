Un Batman ladispolano fa tornare a sorridere i piccoli pazienti del Bambino Gesù

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 4 dicembre 2021) Roma – Da Gotham City a Roma per donare un sorriso a chi ogni giorno deve fare i conti con una grave malattia. E così, interpretato da Paolo, originario di Ladispoli, ed Elsa di Frozen hanno fatto visita al reparto oncoematologico dell'Ospedale Pediatricodi Roma. Come si vede nelle foto postate sulla pagina Facebook dell'Associazione "un due tre Alessio", i due supereroi hanno giocato e regalato emozioni, gioia e stupore non solo ai bambini ricoverati ma anche ai medici e a tutto il personale sanitario del nosocomio romano. Una mattinata trascorsa in allegria con i propri miti che non si sono sottratti alle richieste di foto e selfie.