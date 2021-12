Treni in ritardo o cancellati, Rfi chiede scusa. La Regione Toscana convoca cabina di regia: “Situazione non più tollerabile” (Di sabato 4 dicembre 2021) Ritardi fino a 200 minuti e tanti disagi in diverse stazioni per rallentamenti e cancellazioni di Treni nella giornata di sabato 4 dicembre. Una Situazione durata quasi tutto il giorno e per cui Rfi ha emesso una nota in “cui si scusa con tutti i viaggiatori e con le imprese di trasporto coinvolte per i ritardi e i relativi disagi, indirettamente causati da un sistema che si prefigge, a Firenze come in tutte le altre realtà dove è stato già positivamente attivato, di rendere più fluida, regolare e puntuale la circolazione, a beneficio proprio degli stessi viaggiatori”. In un primo momento invece che i disagi erano stati attribuiti a “ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze” che “stanno provocando forti ritardi“. Folla in attesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Ritardi fino a 200 minuti e tanti disagi in diverse stazioni per rallentamenti e cancellazioni dinella giornata di sabato 4 dicembre. Unadurata quasi tutto il giorno e per cui Rfi ha emesso una nota in “cui sicon tutti i viaggiatori e con le imprese di trasporto coinvolte per i ritardi e i relativi disagi, indirettamente causati da un sistema che si prefigge, a Firenze come in tutte le altre realtà dove è stato già positivamente attivato, di rendere più fluida, regolare e puntuale la circolazione, a beneficio proprio degli stessi viaggiatori”. In un primo momento invece che i disagi erano stati attribuiti a “ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze” che “stanno provocando forti ritardi“. Folla in attesa ...

fattoquotidiano : “Ostacoli sulla Roma – Firenze e guasti tecnici per l’Alta velocità”, treni in ritardo o cancellati - Corriere : Treni in tilt per un guasto a Firenze: registrati ritardi fino a 3 ore e 40 minuti - AltairPar : @ItaloTreno riesce nell’impresa di far ritardare un treno Torino-Milano a causa di problemi sulla linea ferroviaria… - BrunoMaggi : RT @AlRobecchi: Ciao @LeFrecce. Secondo la tua app, sarei arrivato Roma Termini ora, con appena 160 minuti di ritardo, ma se guardo dal fin… - LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Treni in forte ritardo da Nord a Sud, folla nelle stazioni: La causa è la messa a punto del sistema Accm (Apparato Centra… -