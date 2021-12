Traffico Roma del 04-12-2021 ore 15:30 (Di sabato 4 dicembre 2021) Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione Buon pomeriggio tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina la circolazione si mantiene sostanzialmente regolare e pochi gli spostamenti Anche a causa del maltempo che continua ad interessare diverse zone dell’hinterland capitolino nel tardo pomeriggio in serata è atteso un peggioramento nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre Ci sono code sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e anche a causa di un incidente la polizia locale Putignano un incidente in piazza Vittorio nei pressi di via Lamarmora incidente sul lungotevere Testaccio all’altezza di via Romolo Gessi un terzo incidente in via di Torrenova nei pressi della Prenestina raccomandiamo le dovute attenzioni alle 18 all’Olimpico Roma Inter stanno per scattare nell’area del Foro ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 dicembre 2021) LuceverdeBentrovati dalla redazione Buon pomeriggio tutto tranquillo sulla rete viaria cittadina la circolazione si mantiene sostanzialmente regolare e pochi gli spostamenti Anche a causa del maltempo che continua ad interessare diverse zone dell’hinterland capitolino nel tardo pomeriggio in serata è atteso un peggioramento nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare mentre Ci sono code sul tratto Urbano dellaL’Aquila da via Filippo Fiorentini alla tangenziale est e anche a causa di un incidente la polizia locale Putignano un incidente in piazza Vittorio nei pressi di via Lamarmora incidente sul lungotevere Testaccio all’altezza di via Romolo Gessi un terzo incidente in via di Torrenova nei pressi della Prenestina raccomandiamo le dovute attenzioni alle 18 all’OlimpicoInter stanno per scattare nell’area del Foro ...

CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa veicolo fermo o in avaria tra Svincolo Asse Mediano (Km 749,9) e A1 Allac… - astralmobilita : ??? #Roma #StadioOlimpico #4dicembre ore 18:00 incontro di calcio di #SerieA #RomaInter ????Temporanea disciplina… - halfahxeart : non mi era mancato affatto il traffico di Roma ?????? - flaminiapiraino : Stamattina ho attraversato Roma non per lo shopping natalizio, ecco la mia opinione sul traffico - asusual01 : @forzaroma Come zona e’ sicuramente affascinante ma tremo al solo pensiero del traffico e dei parcheggi. Ma tanto f… -