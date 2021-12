“Sei un eretico” | prete ortodosso attacca il Papa in Grecia Video

(Di sabato 4 dicembre 2021) Atene, 4 dic – “sei un“: unBergoglio ad Atene. MentreFrancesco entrava nell’arcivescovadodi Atene, per incontrare Ieronymos II, la polizia locale ha bloccato un anziano sacerdote, fuori dall’edificio, che si è gettato per terra urlando in greco: “sei”. L’uomo è stato allontanato senza disordini. Atene,contro Bergoglio: “sei un” Testimoni hanno detto che ilha gridato abbastanza forte da permettere aldi sentire. L’uomo sembrava essere caduto mentre veniva portato via ed ...

Un sacerdote greco - ortodosso ha gridato "Papa,un" a Francesco , mentre il Pontefice stava entrando nell'Arcidiocesi di Atene per incontrare l'arcivescovo di tutta la Grecia Ieronymos II. L'uomo è stato allontanato dalla polizia. Il ...... per incontrare Ieronymos II, la polizia locale ha bloccato un anziano sacerdote ortodosso, fuori dall'edificio, che si è gettato per terra urlando in greco 'Papa'. L'uomo è stato ...Mentre Papa Francesco entrava nell'arcivescovado ortodosso di Atene, per incontrare Ieronymos II, la polizia locale ha bloccato un anziano sacerdote ortodosso, fuori dall'edificio, che si è gettato ...Atene – Francesco fa visita all'arcivescovo ortodosso Ieronymos II e ripropone lo storico mea culpa che già pronunciò Papa Wojtyla nel 2001 sugli errori storici della ...