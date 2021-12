Sci, Goggia vince anche seconda discesa di Lake Louise (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofia Goggia concede il bis e trionfa anche nella seconda discesa di Lake Louise. La 29enne bergamasca completa la sua prova in 1’48?42 precedendo la statunitense Breezy Johnson (1’49?26), seconda anche ieri, e la svizzera Corinne Suter (1’49?40). Quarto posto per l’austriaca Cornelia Huetter (1’49?58) che si lasca alle spalle la connazionale Christine Scheyer (1’49?75), l’altra azzurra Nadia Delago (1’49?76) e la tedesca Kira Weidle (1’49?86). Tra le italiane da segnalare anche il decimo posto di Federica Brignone (1’50?12). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 4 dicembre 2021) Sofiaconcede il bis e trionfanelladi. La 29enne bergamasca completa la sua prova in 1’48?42 precedendo la statunitense Breezy Johnson (1’49?26),ieri, e la svizzera Corinne Suter (1’49?40). Quarto posto per l’austriaca Cornelia Huetter (1’49?58) che si lasca alle spalle la connazionale Christine Scheyer (1’49?75), l’altra azzurra Nadia Delago (1’49?76) e la tedesca Kira Weidle (1’49?86). Tra le italiane da segnalareil decimo posto di Federica Brignone (1’50?12). L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azzurra Sofia Goggia ha dominato a Lake Louise la prima delle nove discese stagionali vincendo in 1.46.95. La ber… - Eurosport_IT : PROVATE A PRENDERLA SE POTETE ???????? #EurosportSCI | #FisAlpine Rivivi la discesa di Sofia Goggia che le è valso il… - Agenzia_Ansa : Sci, seconda vittoria in due giorni per Sofia Goggia. L'azzurra, portando a 13 i suoi successi di coppa del mondo,… - bigina61 : RT @Corriere: Goggia inarrestabile: domina anche la seconda discesa libera di Lake Louise - 4TrackDemos : RT @SkySport: Sci, discesa libera Lake Louise: bis di Sofia Goggia. 2° successo per l'azzurra in Canada #SkySport #Sci #Goggia #SofiaGoggia… -